ايران لا تقيم اي علاقة اقتصادية ورياضية وسياسية مع الكيان الصهيوني

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وابلغ بروجردي الصحفيين اليوم الجمعة ان امتناع الرياضيين الايرانيين عن مواجهة الرياضيين الصهاينة هي قضية قائمة علي التطلعات والاهداف وتكتسي اهمية، وتاتي في اطار عدم الاعتراف بهذا الكيان الغاصب.

وقال بروجردي في جانب اخر ان ايجاد ظاهرة داعش وتقسيم العراق وسورية هي مؤامرات حيكت من قبل امريكا وحلفائها في المنطقة لكنها لقيت هزيمة قاسية.

واكد ان الوضع الحالي في اليمن مؤسف للغاية، موضحا ان العربية السعودية تستهدف الشعب اليمني المظلوم بالاسلاحة الامريكية والاسرائيلية، لكن السعودية هي المهزومة في هذه الحرب بعد مرور أكثر من الف يوم علي احتلالها لليمن.

واضاف ان امريكا باشرت مؤامرة اخري تتمثل في نقل قادة داعش الي افغانستان وسورية لايجاد حرب بين المسلمين وزعزعة الامن في المنطقة وذلك لايجاد هامش آمن للكيان الصهيوني.

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