ممثل حماس في طهران:

الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي الكيان الصهيوني

طهران/2 اذار/مارس/ارنا – قال خالد قدومي ممثل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في طهران ان الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي الكيان الصهيوني وتحرير الارض ومقدساتها وعودتها الي اصحابها.

جاء ذلك في رسالة وجهها قدومي الي مؤتمر حزب السيادة الشعبية المقام في فندق 'المبيك' بطهران واضاف: لابد من التذكير بالمسؤولية الجسيمة لجميع مخلصي الامة الاسلامية تجاه فلسطين والقدس لاسيما في ظل المؤامرة التي يدبرها الكيان الصهيوني بدعم كامل من امريكا لتثبيت احتلال القدس ومصادرة الحق الفلسطيني.
واضاف ان الكيان الصهيوني يرتكب بصلافة ووحشية لا نظير لهما الجرائم ضد الشعب الفلسطيني البطل وذلك علي مرأي العالم.
واكد ان الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي هذا الكيان وتحرير الارض ومقدساتها واعادتها الي اصحابها.
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الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي الكيان الصهيوني

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