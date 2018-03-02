الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي الكيان الصهيوني

جاء ذلك في رسالة وجهها قدومي الي مؤتمر حزب السيادة الشعبية المقام في فندق 'المبيك' بطهران واضاف: لابد من التذكير بالمسؤولية الجسيمة لجميع مخلصي الامة الاسلامية تجاه فلسطين والقدس لاسيما في ظل المؤامرة التي يدبرها الكيان الصهيوني بدعم كامل من امريكا لتثبيت احتلال القدس ومصادرة الحق الفلسطيني.

واضاف ان الكيان الصهيوني يرتكب بصلافة ووحشية لا نظير لهما الجرائم ضد الشعب الفلسطيني البطل وذلك علي مرأي العالم.

واكد ان الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي هذا الكيان وتحرير الارض ومقدساتها واعادتها الي اصحابها.

انتهي ** 1718

