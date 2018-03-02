هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

محادثات ايرانية باكستانية بشان الاوضاع الاقليمية

اسلام اباد/2 اذار/مارس/ارنا – ناقش العميد طيار حسن شاه صفي قائد سلاح الجو لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مع ناصر خان جنجوعة مستشار الامن القومي الباكستاني بشان الوضع في المنطقة بما فيها التطورات الافغانية.

واعلنت الحكومة الباكستانية في بيان رسمي لها نشر علي موقعها الالكتروني ان وفدا ايرانيا رفيعا برئاسة قائد سلاح الجو للجيش اجري في اسلام اباد محادثات مع مستشار الامن القومي الباكستاني.
واضافت ان الطرفين بحثا سبل تمتين التعاون الثنائي لاسيما في مجال القضايا المتعلقة بالامن الاقليمي.
واكد المسؤول الباكستاني ان ايران وباكستان تملكان مستقبلا مشتركا ولذلك فان من المهم بمكان بالنسبة لنا اجراء تعاون ثنائي.
واشار قائد سلاح الجو بالجيش الايراني الي افاق السلام والاستقرار في افغانستان وقال ان ايران تري ان السلام في افغانستان يشكل الشرط المسبق لاستتباب السلام و الاستقرار في المنطقة.
كما اتفق الجانبان علي زيادة المشاركة في القطاعات التجارية والسياسية والدفاعية والاقتصادية.
وكان قائد سلاح الجو الايراني قد بدا زيارة لاسلام اباد منذ الاثنين الماضي.
انتهي** 1718



برچسب ها

سياسي

باكستان

افغانستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محادثات ايرانية باكستانية بشان الاوضاع الاقليمية

معظم المشاهدات

اذا قرر الزعماء والشعوب المقاومة فلن یستطیع العدو ان یرتكب أی خطأ

قائد الثورة الاسلامیة:

اذا قرر الزعماء والشعوب المقاومة فلن یستطیع العدو ان یرتكب أی خطأ

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

قائد الثورة الاسلامية يستقبل وزير الاوقاف السوري

قائد الثورة الاسلامية يستقبل وزير الاوقاف السوري

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

أحدث الأخبار

خطيب الجمعة بطهران يرحب بمنع تسجيل شراء البضائع بالدولار الامريكي

خطيب الجمعة بطهران يرحب بمنع تسجيل شراء البضائع بالدولار الامريكي

ظریف: التطرف لا علاقة له اطلاقا بالاسلام والدیانات الاخري

ظریف: التطرف لا علاقة له اطلاقا بالاسلام والدیانات الاخري

15 شركة رقمية ايرانية تشارك في معرض سبيت بالمانيا

15 شركة رقمية ايرانية تشارك في معرض سبيت بالمانيا

ايران لا تقيم اي علاقة اقتصادية ورياضية وسياسية مع الكيان الصهيوني

بروجردي:

ايران لا تقيم اي علاقة اقتصادية ورياضية وسياسية مع الكيان الصهيوني

الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي الكيان الصهيوني

ممثل حماس في طهران:

الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتي القضاء علي الكيان الصهيوني

موضوعات مرتبط