محادثات ايرانية باكستانية بشان الاوضاع الاقليمية

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واعلنت الحكومة الباكستانية في بيان رسمي لها نشر علي موقعها الالكتروني ان وفدا ايرانيا رفيعا برئاسة قائد سلاح الجو للجيش اجري في اسلام اباد محادثات مع مستشار الامن القومي الباكستاني.

واضافت ان الطرفين بحثا سبل تمتين التعاون الثنائي لاسيما في مجال القضايا المتعلقة بالامن الاقليمي.

واكد المسؤول الباكستاني ان ايران وباكستان تملكان مستقبلا مشتركا ولذلك فان من المهم بمكان بالنسبة لنا اجراء تعاون ثنائي.

واشار قائد سلاح الجو بالجيش الايراني الي افاق السلام والاستقرار في افغانستان وقال ان ايران تري ان السلام في افغانستان يشكل الشرط المسبق لاستتباب السلام و الاستقرار في المنطقة.

كما اتفق الجانبان علي زيادة المشاركة في القطاعات التجارية والسياسية والدفاعية والاقتصادية.

وكان قائد سلاح الجو الايراني قد بدا زيارة لاسلام اباد منذ الاثنين الماضي.

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