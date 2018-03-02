بيان السفارة الايرانية ردا علي تصريحات مسيئة لساسة استراليين

كوالالمبور/2 اذار/مارس/ارنا – اعلنت السفارة الايرانية في كانبرا في بيان صدر ردا علي تصريحات مسيئة ادلي بها اثنان من السياسيين الاستراليين في برنامج تلفزيوني بشان اللاجئين الايرانيين اعلنت ان هذه التصريحات التي انطوت علي اساءة للاجئين الايرانيين اثارت استياء الجالية الايرانية في استراليا.

وقالت السفارة الايرانية في بيانها ان ايران وبسبب جوارها لاحد اكبر دول انتاج المخدرات، كانت احدي الضحايا الرئيسيين لتهريب المخدرات، وخسر الالوف من قوات الشرطة والامن في ايران ارواحهم في مكافحة تهريب المخدرات والحد من ترانزيزيتها، لذلك فهي تدعم السياسة الحاسمة في التصدي الحازم لمهربي المخدرات وحظيت لحد الان باشادة وتقدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وزعم السيناتور بالن هنسن في هذا البرنامج الذي بثته 'قناة 9' الاسترالية بان ايران لا توافق علي استرداد المجرمين. في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ فترة طويلة اعلنت في محادثاتها مع المسؤولين الاستراليين استعدادها لتوقيع معاهدة استرداد المجرمين، لكنها لم تتلق لحد الان ردا ايجابيا.
وتطرق مارك لاثم الزعيم السابق لحزب العمال الاسترالي في هذا البرنامج الي موضوع اللاجئين الايرانيين.
واكدت السفارة ان استخدام لاثم في هذا البرنامج لمفردات مقيتة ومسيئة للايرانيين امر غير متوقع من سياسي صاحب خبرة.
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بيان السفارة الايرانية ردا علي تصريحات مسيئة لساسة استراليين

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