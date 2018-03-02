قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

وجاء تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله قبل فترة المعنيين بتنظيم مؤتمر احياء ذكري 'عالم الدين الشهيد صدوق كلبايكاني و372 شهيدا من كلبايكان' والتي تليت في حفل افتتاح المؤتمر مساء الخميس.

وفي تصريحاته اعتبر قائد الثورة، منطقة كلبايكان بانها منجبة لعلماء الدين واشار الي شهدائها البارزين وقال، ان من ضمن شهداء كلبايكان البارزين عالم الدين الشهيد المرحوم صدوق الذي كانت له خصال بارزة منها خدمة المواطنين ومواجهة نظام الطاغوت (نظام الشاه).

واعتبر سماحته الاستعداد لبذل الروح في سبيل الله فضيلة كبري واضاف، ان روح الانسان ستذهب تاليا الا ان عمل الشهداء قيّم ويتسم بالفطنة البالغة اذ انهم يدخلون في تجارة رابحة مع الباري تعالي من خلال التضحية بارواحهم ليفوزوا بالجنة ازاء ذلك.

انتهي ** 2342

