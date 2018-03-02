قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

طهران / 2 اذار /مارس /ارنا-
اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الشهادة تجارة رابحة جدا مع الباري تعالي، لان الشهداء يضحون بارواحهم ويفوزون بالجنة ازاء ذلك.

وجاء تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله قبل فترة المعنيين بتنظيم مؤتمر احياء ذكري 'عالم الدين الشهيد صدوق كلبايكاني و372 شهيدا من كلبايكان' والتي تليت في حفل افتتاح المؤتمر مساء الخميس.
وفي تصريحاته اعتبر قائد الثورة، منطقة كلبايكان بانها منجبة لعلماء الدين واشار الي شهدائها البارزين وقال، ان من ضمن شهداء كلبايكان البارزين عالم الدين الشهيد المرحوم صدوق الذي كانت له خصال بارزة منها خدمة المواطنين ومواجهة نظام الطاغوت (نظام الشاه).
واعتبر سماحته الاستعداد لبذل الروح في سبيل الله فضيلة كبري واضاف، ان روح الانسان ستذهب تاليا الا ان عمل الشهداء قيّم ويتسم بالفطنة البالغة اذ انهم يدخلون في تجارة رابحة مع الباري تعالي من خلال التضحية بارواحهم ليفوزوا بالجنة ازاء ذلك.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

قائد الثورة

الشهادة

تجارة مربحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

معظم المشاهدات

اذا قرر الزعماء والشعوب المقاومة فلن یستطیع العدو ان یرتكب أی خطأ

قائد الثورة الاسلامیة:

اذا قرر الزعماء والشعوب المقاومة فلن یستطیع العدو ان یرتكب أی خطأ

قائد الثورة الاسلامية يستقبل وزير الاوقاف السوري

قائد الثورة الاسلامية يستقبل وزير الاوقاف السوري

مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

طيران `السلام` العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

أحدث الأخبار

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره البوليفي

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره البوليفي

ظريف يلتقي الجالية الايرانية في البوسنة

ظريف يلتقي الجالية الايرانية في البوسنة

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

موضوعات مرتبط