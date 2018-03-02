ظريف يلتقي الجالية الايرانية في البوسنة

طهران / 2 اذار /مارس /ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الخميس في سراييفو حشدا من ابناء الجالية الايرانية في البوسنة والهرسك.

وحضر اللقاء ايضا العديد من المواطنين البوسنيين المحبين لايران واللغة والادب الفارسي.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني اليوم الجمعة في سراييفو عددا من كبار المسؤولين في جمهورية البوسنة والهرسك.
وكان ظريف قد وصل مساء الخميس الي سراييفو المحطة الاخيرة من جولته علي 4 دول في البلقان بداها من صربيا ثم بلغاريا وكرواتيا واخيرا البوسنة والهرسك.
وخلال الزيارة الي صربيا وبلغاريا وكرواتيا التقي وزير الخارجية الايراني كبار المسؤولين فيها للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.
ويرافق وزير الخارجية الايراني وفد سياسي رفيع ووفد اقتصادي يضم مندوبين عن العديد من المؤسسات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص.
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ظريف يلتقي الجالية الايرانية في البوسنة

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