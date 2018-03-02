إنخفاض صادرات نفط العراق

بغداد / 1 اذار / مارس / ارنا - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس إن صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية تراجعت إلي 3.426 مليون برميل يوميا في شهر شباط الماضي، من 3.49 مليون برميل يوميا في كانون الثاني من هذا العام 2018 .

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان، ان 'مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت أكثر من 95 مليونا و940 الفا و404 براميل، بايرادات بلغت اكثر من 5 مليارات و769 مليونا و532 الف دولار، في حين لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك'.
وأشار جهاد الي، ان 'المعدل اليومي للتصدير بلغ 3,426 مليون برميل يوميا' مبيناً ان 'معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60 دولاراً و137 سنتاً للبرميل'.
ولفت الي ان 'عدد ايّام شهر شباط هو 28 يوما اَي انه يقل ثلاثة ايّام عن الشهر الذي سبقه كانون الثاني وهذا يؤثر علي مجموع الكميات المصدرة والإيرادات المتحققة' .
وأكد جهاد، ان 'وزارة النفط العراقية ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب علي عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري' .
انتهي** ع ص** 2344



برچسب ها

اقتصاد

العراق

صادرات النفط

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إنخفاض صادرات نفط العراق

معظم المشاهدات

اذا قرر الزعماء والشعوب المقاومة فلن یستطیع العدو ان یرتكب أی خطأ

قائد الثورة الاسلامیة:

اذا قرر الزعماء والشعوب المقاومة فلن یستطیع العدو ان یرتكب أی خطأ

قائد الثورة الاسلامية يستقبل وزير الاوقاف السوري

قائد الثورة الاسلامية يستقبل وزير الاوقاف السوري

مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

طيران `السلام` العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

أحدث الأخبار

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

ايران: ربط الاتفاق النووي بقضايا اخري امر غير مقبول

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

قائد الثورة: الشهادة تجارة رابحة جدا

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره البوليفي

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيره البوليفي

ظريف يلتقي الجالية الايرانية في البوسنة

ظريف يلتقي الجالية الايرانية في البوسنة

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

موضوعات مرتبط