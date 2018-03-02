إنخفاض صادرات نفط العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان، ان 'مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت أكثر من 95 مليونا و940 الفا و404 براميل، بايرادات بلغت اكثر من 5 مليارات و769 مليونا و532 الف دولار، في حين لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك'.

وأشار جهاد الي، ان 'المعدل اليومي للتصدير بلغ 3,426 مليون برميل يوميا' مبيناً ان 'معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60 دولاراً و137 سنتاً للبرميل'.

ولفت الي ان 'عدد ايّام شهر شباط هو 28 يوما اَي انه يقل ثلاثة ايّام عن الشهر الذي سبقه كانون الثاني وهذا يؤثر علي مجموع الكميات المصدرة والإيرادات المتحققة' .

وأكد جهاد، ان 'وزارة النفط العراقية ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب علي عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري' .

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