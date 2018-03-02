لقاء الأحزاب في لبنان يدين التهديدات الصهيونية للبنان ومقاومته وقائدها

وأكد في بيان 'ان هذه التهديدات تعكس الفشل الصهيوني وتبرهن علي فعالية وقوة الموقف الوطني اللبناني الرسمي المستند الي معادلة الجيش والشعب والمقاومة في ردع العدوانية والأطماع الصهيونية'.

وأدان اللقاء 'العدوان الأميركي ـ التركي ـ الغربي علي الأراضي السورية، ومحاولة ادعاء الحرص علي المدنيين في الغوطة لاعاقة هجوم الجيش العربي السوري وحلفائه، لا سيما وأن الولايات المتحدة والدول المشاركة في دعم الارهاب في سوريا قلقون من الحسم ضد الارهابيين في الغوطة الشرقية، لما له من انعكاسات تسرّع بانهاء الحرب واحباط المخططات الأميركية لادامتها، بهدف استمرار استنزاف سوريا ومحور المقاومة وروسيا ومنع سوريا من التعافي واعادة بناء ما دمرته الحرب الارهابية الأميركية الصهيونية الغربية والرجعية العربية، وما يعنيه ذلك من نشوء معادلات جديدة اقليميا ودولياً في غير مصلحة الهيمنة الأميركية ـ الغربية'.

وانتقد البيان ما وصفة ب' التدخل السعودي في الشؤون الداخلية اللبنانية من بوابة الإنتخابات النيابية'.

انتهي**2054** 2344

