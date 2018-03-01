ظريف ولافروف يتباحثان بشان استخدام روسيا حق النقض ضد القرار حول اليمن

وتبادل الطرفان خلال هذا الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشان العلاقات الثنائية وبحر قزوين والقضايا الاقليمية وكذلك الاجراء المبدئي الذي قامت به روسيا في استخدام حق النقض ( الفيتو) ضد مشروع القرار المتعلق باليمن.

وتم تمديد العقوبات المفروضة ضد اليمن خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامن في يوم الثلاثاء لكن روسيا ومن خلال استخدامها حق النقض منعت المصادقة علي مشروع قرار مقترح من قبل بريطانيا كان يتهم ايران بارسال مساعدات عسكرية لحركة انصار الله باليمن الامر الذي اثار حفيظة بريطانيا واميركا وغضبهما.

انتهي**2018** 2344

