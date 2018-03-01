وزير الصناعة الايراني يلتقي الرئيس التركماني

وبحث شريعتمداري الذي يزور تركمانستان حاليا علي راس وفد رفيع المستوي للمشاركة في مراسم افتتاح المعرض التخصصي الايراني في عشق آباد، بحث مع الرئيس التركماني بشان العديد من القضايا الراهنة والافاق المستقبلية للعلاقات والتعاون الشامل بين طهران وعشق اباد.

وقال الرئيس التركماني خلال هذا اللقاء ان تركمانستان والجمهورية الاسلامية الايرانية لديهما طاقات هائلة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والانسانية والعلمية والتعليمية وتعزيزها اكثر فاكثر وكذلك التعاون علي الصعيدين الاقليمي والدولي مضيفا ان اقامة مثل هذا المعرض ومعارض تجارية مشتركة اخري وعقد جلسات لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين البلدين يمكن ان تلعب دورا مهما في هذا السياق.

ومن جانبه قال شريعتمداري خلال اللقاء ان طهران عاقدة العزم علي تعزيز العلاقات والتعاون الشامل وطويل الامد مع عشق آباد وان الزيارة التي سيقوم بها الرئيس روحاني الي عشق آباد قريبا ستشكل مرحلة جديدة في العلاقات الودية والاخوية بين البلدين الجارين والصديقين.

انتهي**2018** 2344

