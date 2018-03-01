وزيرة الخارجية الكرواتية:

الاتفاق النووي مهد لمزيد من التعاون بين ايران والعالم

طهران/1 آذار/مارس- اعلنت وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيجوونوفيتش عن دعم بلادها واوروبا الكامل لتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وحفظها معتبرة هذه الخطة بانها من اهم واقوي الاتفاقيات من نوعها حيث ساهمت في مزيد من الاستقرار ووفرت ارضية لمزيد من التعاون بين ايران والعالم.

واضافت بيجوونوفيتش اليوم الخميس خلال استقبالها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران وكرواتيا كانت لديهما علاقات تقليدية ووطيدة معتبرة زيارة ظريف لبلادها بانها ستسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.
وتابعت ان اتفاقيات جيدة ابرمت خلال الزيارة التي قامت بها رئيسة كرواتيا الي ايران وان حضوركم في زغرب علي راس وفد اقتصادي هام يشكل موشر علي تفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها.
من جانبه اكد ظريف خلال هذا اللقاء علي عزم ايران لتعزيز العلاقات في شتي المجالات بين البلدين من دون اي قيود وكذلك تنفيذ التوافقات الحاصلة خلال زيارته الحالية لزغرب.
وتمحور اللقاء حول اهم القضايا الاقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاق النووي ومكافحة العنف والارهاب والتطرف في كافة مناطق العالم والازمة في سوريا واليمن والظروف الراهنة في افغانستان والبلقان.
انتهي**2018** 2344



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الاتفاق النووي مهد لمزيد من التعاون بين ايران والعالم

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