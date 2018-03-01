رئيس الجمهورية يدعو الاتحادات الاقليمية لتعزيز الصداقة بين الشعوب

واضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال استقباله جياني إنفانتينو ان الاتحاد العالمي لكرة القدم بامكانه ان يودي دورا ملحوظا في ايجاد العلاقات بين الشعوب اكثر فاكثر نظرا الي الجاذبية الكبيرة لكرة القدم لدي الشعوب خاصة الشباب.

واشار الي اهمية الرياضة ودورها البناء خاصة كرة القدم في تعزيز النشاط والصحة والتقارب بين الشعوب وقال ان الفيفا باعتبارها الجهة العليا لكرة القدم يجب ان تتنبه كي لاتوثر قضايا غيررياضية علي ساحة الرياضة وألا تحرم الشعوب من مشاهدة المباريات التي يحبونها في ملاعب بلادهم.

واشار الي وجود رغبة شديدة لدي ابناء الشعب الايراني خاصة الشباب بالرياضة وممارستها وعلي الخصوص كرة القدم حيث يتابعون المباريات الرياضية بحماسة وكذلك تطور وتقدم الرياضة في ايران.

واشار الي رغبة المراة الايرانية وحضورها الفاعل في شتي مجالات الرياضه خاصة كرة القدم وقال انه من حسن الحظ فان المراة الايرانية تشارك في المجالات الرياضية بمزيد من النشاط والحيوية حيث ان 23 الف امراة تنشط في رياضة كرة القدم علي سبيل المثال.

ودعا الاتحادات الاقليمية الي السعي في ايجاد التقارب بين الشعوب وتعزيز الصداقة وقال ان ايران دولة آمنة وانها مستعدة وجاهزة لاستضافة المباريات ومختلف الفرق الرياضية علي الصعيدين الاقليمي والدولي.

واكد علي ضروة بذل المساعي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في سياق احقاق حقوق الشعوب في مشاهدة مباريات فرقهم المحبذة في ملاعبهم وبلدانهم.

ومن جانبه اعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القديم عن ارتياحه للقاء الرئيس اروحاني وقال ان كرة القدم تلعب دورا اجتماعيا مهما علي الصعيد العالمي وان الشعب الايراني هم من اكثر محبي كرة القدم تحمسا في العالم .

واعتبر إنفانتينو كرة القدم بانها رياضة تهدف الي التقارب بين الشعوب وقال ان الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعي دوما لجعل العالم مكانا افضل عن طريق رياضة كرة القدم ولن يدخر جهدا في سياق ارتقاء مستوي كرة القدم الايرانية.

واعتبر حضور المنتخب الوطني الايراني في كاس العالم لكرة القدم بروسيا كثاني فريق يتاهل اليه بعد البرازيل بانه موشر علي قوة كرة القدم الايرانية وقال ان الشعب الايراني لديهم الحق علي غرار كافة الشعوب الاخري بان يشجعوا فريقهم المحبذ في ملاعبهم واننا باعتبارنا الاتحاد الدولي لكرة القديم نتابع هذا الحق.

انتهي**2018** 2344

