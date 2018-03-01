ايران تبذل الجهود لارساء الاستقرار في المنطقة

والتقي وزير الخارجية الايراني اليوم الخميس رئيس الوزراء الكرواتي في زغرب .

وقال بلنكوويتش خلال اللقاء ان ايران تبذل الجهود في سياق ارساء الاستقرار في المنطقة.

واعتبر العلاقات بين ايران وكرواتيا بانها جيدة جدا وقال انه اتخذت خطوات جيدة في مسار التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية خلال الاعوام الاخيرة موكدا ضرورة استمرار هذه الوتيرة وتعزيزها.

وابلغ ظريف خلال اللقاء تحيات النائب الاول لرئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الكرواتي معلنا عن رغبة طهران في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية مع كرواتيا في شتي المجالات.

واعتبر السياحة الحلال والطاقة والزارعة والصناعات الغذائيه والتكنولوجيا المتطورة والتعاون المصرفي بانها من جوانب التعاون بين البلدين

وتطرق ظريف خلال اللقاء الي التعاون مع كرواتيا للاستثمار وتنفيذ مشاريع مشتركة مع الدول الجارة لايران واكد علي ضرورة تعزيز التعاون في الاوساط والمنظمات الاقليمية والدولية بشكل ثنائي وكذلك في اطار الاتحاد الاوروبي.

انتهي**2018** 2344

