ايران وتركيا توكدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية

طهران/1 آذار/مارس- اكد السفير الايراني في تركيا محمد ابراهيم طاهريان فرد و الرئيس الجديد لمجلس العلاقات التجارية التركية اميد كيلر خلال لقائهما اليوم الخميس علي ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشان دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وتركيا و بعض العقبات التي تعرقل انجاز التبادل التجاري بين البلدين بسهولة.
واشار السفير الايراني الي اهمية تعزيز التبادل الاقتصادي بين ايران وتركيا في شتي المجالات التجارية وقال ان موضوع علاقات القطاع الخاص تحتل الاولوية في البرامج الاقتصادية للحكومة الايرانية وان السفارة الايرانية في انقرة مستعدة تماما لايجاد التسهيلات وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص لايران وتركيا.
من جانبه قال المسوول التركي خلال اللقاء اننا مستعدون تماما لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تجار تركيا والقطاع الخاص في ايران وان لدي الاعضاء الجدد لمجلس العلاقات التجارية التركية العزم لتوسيع العلاقات بين انقرة وطهران.
واضاف ان هذا المجلس سيبذل قصاري جهده لنيل الهدف المنشود المتمثل بارتقاء قيمة التبادل التجاري بين ايران وتركيا الي 30 مليار دولار وفقا لروية رئيسي البلدين.
واعلن عن استعداده لزيارة ايران علي راس وفد في الربيع المقبل واجراء مباحثات مع الاطراف المعنية في ايران.
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العلاقات التجارية

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ايران وتركيا توكدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية

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