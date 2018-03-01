ظريف يوكد اهمية تعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا

والتقي وزير الخارجية الايراني اليوم الخميس رئيس مجلس كرواتيا غوردان جاندرو كوويتش في زغرب.

وابلغ ظريف تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني لنظيره الكرواتي واصفا العلاقات الثنائية بين ايران وكرواتيا في المجالات السياسية والاقتصادية خاصة التبادل علي الصعيد الشعبي بانها جيدة جدا معربا عن امله بتعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا اكثر فاكثر من خلال رفع بعض العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء تعزيز العلاقات البرلمانية وزيارة لجنة الصداقة البرلمانية الكرواتية الي ايران وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وتبادلا وجهات النظر بشان اهم القضايا والتطورات الاقليمية والدولية خاصة ضرورة مكافحة الارهاب والتطرف.

ووصف رئيس مجلس كرواتيا خلال هذا اللقاء العلاقات بين البلدين بانها جيدة جدا معربا عن ثقته بان زيارة وزير الخارجية الايراني الي كرواتيا ستسهم في تعزيز هذه العلاقات.

واكد ان ايران دولة مهمة في علاقاتنا الخارجية واننا مستعدون لتطوير العلاقات في شتي المجالات.

انتهي**2018** 2344

