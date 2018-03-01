الأدميرال سياري: تطوير سواحل مكران يقربنا الي الحضارة البحرية

واضاف الادميرال حبيب الله سياري في الحفل الختامي لملتقي دبلوماسية الماء وفرص الهيدروبولتيك لغرب اسيا، ان تطوير مينائي جابهار وجاسك سيؤدي الي نشاط ممر الشمال - جنوب ما يعزز القدرات البحرية في البلاد.

وأشار الي أهمية البحار والملاحة البحرية، وقال ان أكثر من90 بالمائة من التجارة تتم عن طريق البحار نظرا لكلفتها المنخفضة .

وأكد الأدميرال سياري علي اقتدار الدول التي تمتلك الموارد المائية، وقال ان الاستعمار حاول ولسنوات مديدة ابعادنا عن البحار لحرماننا من استثمار ثرواتنا وقدراتنا.

وشدد علي دور وأهمية المنطقة من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية، واضاف : ان حجم كبير من التبادل التجاري العالمي يجري في هذه المنطقة عن طريق البحار وتمتلك مخزون مهم من الطاقة والتي تولد جميع هذه العناصر، القدرة والثروة لهذه المنطقة.

انتهي** 2344

