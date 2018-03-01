الأدميرال خانزادي: ارتقاء قدرات سلاح البحر خلال العام القادم

طهران/ 1 اذار/ مارس/ ارنا - قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني امام كبار قادة اسطول الجنوب: العام الايراني القادم (يبدا 20 مارس) سيشهد نهوضا في قدرات سلاح البحر لجيش الجمهورية الاسلامية.

واضاف الادميرال حسين خانزادي ان العام الايراني القادم، عام النمو والتقدم للقوة البحرية للجيش منوها الي انضمام عدة بوارج وغواصات لاسطول القوة البحرية الي جانب تعزيز قدرات سلاح البحر علي صعيد الاجهزة والمعدات .
واشار الي توصيات قائد الثورة الاسلامية القاضية بضرورة توخي الجاهزية الانية لمواجهة التهديدات مؤكدا ضرورة ان تطمئن كل وحدة عسكرية في الدرجة الاولي علي جاهزية قواته ومستوي تاهيلها واجهزتها ومعداتها لكن تكون علي اهبة الاستعداد لاتخاذ الاجراءات اللازمة في اللحظات الحساسة.
ولفت الادميرال خانزادي الي اهمية الموقع الجيوسياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان ايران هي واحدة من اللاعبين المستقلين في المنطقة وان القوة البحرية الاستراتيجية للجيش باعتبارها اليد الطولي علي صعيد الدبلوماسية الدفاعية للبلاد بامكانها ان تلعب دورا متميزا ومن العلامات البارزة لهذا الدور هو استضافة ايران الملتقي الدولي لقائدة القوة البحرية للدول المطلة علي المحيط الهندي(IONS) اواخر نيسان ابريل المقبل .
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الأدميرال خانزادي: ارتقاء قدرات سلاح البحر خلال العام القادم

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