ظریف: ایران مصدر مطمئن للطاقة لكرواتیا

واضاف ظریف ان بامكان ایران وكرواتیا تعزیز التعاون فی مجال صناعة السیارات وقطع غیار السیارات وایضا علي نطاق التقنیات الحدیثة والبني التحتیة فی البلدین.

وصرح وزیر الخارجیة الایرانی، بان زیارة رئیسة كرواتیا لایران فی مایو 2016 ، فتحت صفحة جدیدة فی العلاقات بینهما، واشار ظریف الي الوفد التجاری الرفیع المستوي المرافق له، وهو الوفد التجاری الثالث الذی یزور كرواتیا خلال العام الاخیر، ما یؤكد رغبة القطاعات التجاریة ورجال الاعمال الایرانیین بالتعاون مع نظرائهم الكروات.

وتطرق ظریف الي التهدیدات الدولیة كالارهاب وقال : بامكان ایران وكرواتیا التعاون الثنائی والمتعدد الاطراف حول الهواجس المشتركة بمافیها مكافحة الارهاب والتطرف.

بدورها اشارت رئیسة جمهوریة كرواتیا، كولیندا جرابر كیتاروفیتش، الي زیارتها لایران، وقالت ان البلدین یرتبطان بعلاقات سیاسیة جیدة وودیة معلنا استعدادها لتعزیز العلاقات مع ایران.

واضافت ان رجال الاعمال فی كرواتیا، یحرصون علي العمل مع نظرائهم الایرانیین، بالطبع هناك مشاكل ونأمل بازالتها سریعا خاصة فی قطاع الاستثمارات .

كما بحث الطرفان حول القضایا الأقلیمیة خاصة الاوضاع الجاریة فی سوریا والیمن وافغانستان وقضایا منطقة البلقان.

وكان وزیر الخارجیة الایرانی قد وصل الی زغرب مساء الاربعاء قادما من صوفیا فی اطار جولة علی عدد من دول البلقان بداها من صربیا ومن ثم بلغاریا وكرواتیا واخیرا البوسنة والهرسك.

وفی صربیا وبلغاریا التقی الوزیر ظریف كبار المسؤولین فیهما للبحث فی الارتقاء بمستوی العلاقات والتعاون الثنائی فی مختلف المجالات خاصة الاقتصادیة منها.

ویرافق وزیر الخارجیة الایرانی فی هذه الجولة وفد سیاسی رفیع اضافة الی وفد اقتصادی یضم مندوبین عن عدد من المؤسسات الاقتصادیة وخالقی فرص العمل فی القطاعین العام والخاص.

انتهی ** 2344

