وكيل وزارة التجارة التونسي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات التجارية مع ايران

ونقلا عن موقع الفيسبوك لوزارة التجارة التونسية اليوم الخميس، ان هشام بن احمد أكد ان الحكومة التونسية تسعي الي تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة وعلي رأسها ايران.

وصرح وكيل وزارة التجارة التونسية، بان العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين يجب ان تتعزز ويتعين خلق فرص جديدة للتعاون الثنائي في اطار خدمة المصالح بين الشعبين الايراني والتونسي.

وصرح بان الحكومة التونسية لديها خطط وبرامج لتفعيل القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة وتمهيد الارضية المناسبة لتنمية المؤشرات الاقتصادية وفي هذا الاثناء تدعو الي تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة لدعم العلاقات بين طهران وتونس.

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