روحاني : الوحدة هي البنية الاساسية لتطوير المحافظات

وأضاف روحاني في جلسة المجلس الاداري لمحافظة هرمزغان (جنوب ايران) التي يزورها حاليا ان من المنتظر يتم تحقيق جميع المشاريع التي طرحت اثناء زيارته للمحافظة داعيا المسؤولين الي التعاون فيما بينهم لإنجاز هذه المشاريع والعمل علي تطوير محافظة هرمزغان .

كما أعرب الرئيس روحاني عن شكره وتقديره لقوي الأمن والشرطة التي تقوم بحراسة ثغور الجمهورية الاسلامية وحدودها البرية والبحرية خاصة في هذه المحافظة الساحلية المهمة ، مؤكدا ضرورة مكافحة تهريب البضائع الي البلاد حفظا للإنتاج الداخلي والبضاعة الوطنية .

وخلال زيارته لمحافظة هرمزغان التي بدأها أمس الأربعاء وختمها ظهر اليوم الخميس افتتح الرئيس روحاني خمسة عشر مشروعا من بينها معمل صبا للفولاذ والمرحلة الجديدة لتطوير ميناء الشهيد رجائي ومصفي غورزين للغاز في جزيرة قشم وتطوير خط انتاج البنزين في مصفاة بندر عباس ، كما وضع الحجر الأساس لأكثر من عشرة مشاريع اخري .

انتهي** 2344

