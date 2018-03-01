جاسم محمد جعفر:التسليح الأميركي سيضعف العراق ويجعله تحت سطوة واشنطن

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واكد جعفر في تصريحات اوردتها وكالة (المعلومة) الخبرية 'ان البقاء علي التسليح الأميركي سيضعف العراق ويجعله تحت سطوة واشنطن، ورهين مواقف العراق من الدول التي تريد ادارة ترامب العلاقة معها ووفق ما ترتأه المصلحة الإسرائيلية، وان التنوع بمصادر التسليح خطة موفقة للعراق' .

واشار جعفر الي 'ان طائرات الـ (f16) أربكت كثيرا الطيار العراقي بعكس طائرات السوخوي الروسية التي تتمتع بتمرس عال للخبرات العراقية عليها، ناهيك عن الأسعار الخيالية والمضاعفة التي فرضتها واشنطن علي العراق، والتي كانت سببا أخر وراء تحرك العراق نحو روسيا و وربما نحو التشيك مستقبلا'.

وكانت وسائل اعلام مختلفة قد تداولت مؤخرا انباء عن وجود صفقة بين العراق وروسيا، تقضي بقيام الاخيرة بتزويد الحكومة العراقية، بصواريخ اس-400 المضادة للطائرات، الامر الذي اثار حفيظة الولايات المتحدة الاميركية، في الوقت الذي دعت جهات وشخصيات عراقية مختلفة الي الاستفادة من القدرات والخبرات العسكرية الروسية في تعزيز وتقوية امكانيات الجيش العراقي، لاسيما وان روسيا وقفت الي جانب العراق في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، خلال الاعوام القلائل الماضية.

ومعروف ان الجيش العراقي علي مدي عقود طويلة كان يعتمد في تسليحه وبناء قدراته العسكرية علي الصناعات العسكرية الروسية، بيد ان خضوعه للاحتلال الاميركي بعد سقوط نظام صدام في عام 2003، جعل الولايات المتحدة تفرض عليه الاسلحة الاميركية بصرف النظر عما اذا كانت مناسبة ام لا، مما تسبب بالكثير من المشاكل والارباكات في اداءه .

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