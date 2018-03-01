جياني إنفانتينو: لا توجد مشكلة ليس لها حل حول إستضافة منتخبات ايران والسعودية

طهران/ 1 آذار/ مارس / ارنا - في أول تصريح له بعد زيارته لطهران قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو : أعتقد لا توجد مشكلة ليس لها حل ليس بشان اقامة المباريات بين منتخبات ايران والسعودية .

وخلال لقائه وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني اليوم الخميس، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انه لاينبغي اقحام السياسة في كرة القدم ولا كرة القدم في السياسة موضحا : سنركز جهدنا علي ان يتمتع الناس بمباريات كرة القدم، ان كانوا في ايران او السعودية او باقي الدول.
وقال جياني إنفانتينو : ثقوا بانني سأتحدث مع الكل حول هذا الموضوع، وبالتأكيد ان هذه المشكلة يجب ان تحل من قبل اشخاص اخرين، كون اختصاصي كرة القدم فقط.
وأشار إنفانتينو الي مكانة كرة القدم الايرانية الجيدة علي مستوي آسيا والعالم ايضا، و من مصاديقها ترشح المنتخبات الايرانية ومن الاعمار الخمسة الي البطولات العالمية واعتبار كرة القدم الايرانية من خمس نجوم خلال رئاستي للاتحاد.
ووجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدعوة الي وزير الرياضة والشباب الايراني لحضور الحفل الافتتاحي لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو المقرر في 14 حزيران/ يونيو 2018.
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جياني إنفانتينو: لا توجد مشكلة ليس لها حل حول إستضافة منتخبات ايران والسعودية

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