مساعد رئيس الجمهورية: ايران من أكثر الدول أمنا للاستثمارات الاجنبية

وعلي هامش مراسم حفل تدشين مصفي شركة 'سيه فام' للمشتقات النفطية مساء امس الاربعاء، اوضح حسين علي اميري، انه بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، بدأت الشركات الاقتصادية والدولية بالتوافد علي ايران والاستثمار في القطاعات الصناعية والانتاجية المختلفة .

وثمن اميري، اداء المهندسين وعمال الوحدات الانتاجية في البلاد، وقال ان الخطط والبرامج وضعت لاعادة الشركات والوحدات الانتاجية الي عجلة الانتاج والعمل في غضون السنوات الاربع القادمة، وذلك بعد ان تعطلت بسبب الحظر والمشاكل الاقتصادية.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية الي افتتاح العديد من الوحدات الانتاجية خلال الزيارة الحالية للرئيس روحاني الي محافظة هرمزكان، معربا عن امله وفي ضوء تدشين هذه المشاريع الكبري، معالجة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الازدهار في هذه المحافظة.

يذكر ان الرئيس روحاني يزور محافظة هرمزكان حاليا لافتتاح 15 مشروعا مهما بقيمة اكثر من 40 الف مليار ريال (الدولار يعادل نحو 37000 ريال)، من ضمنها مصنع 'فولاد صبا' للصلب والمرحلة الجديدة لميناء 'الشهيد رجائي' ومصفي 'غوزين قشم' للغاز وزيادة انتاج البنزين في مصفي النفط في بندرعباس، وبدء العمليات التنفيذية لـ 15 مشروعا اخر باعتمادات تقدر باكثر من 2 الف مليار ريال.

انتهي ** 2344

