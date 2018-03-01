بحصور رئيس الجمهورية

إفتتاح وبدء العمليات التنفيذية لـ6 مشاريع صناعية في هرمزكان

بندرعباس/ 1 آذار/ مارس/ ارنا - بـ'الفيديو كونفرانس' افتتح رئيس الجمهورية حسن روحاني 6 مشاريع صناعية كبري مساء امس في محافظة هرمزكان (جنوب).

وقال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة مهدي كرباسيان في حفل تدشين هذه المشاريع الصناعية والصلب، ان المشاريع شملت تدشين مصفي الأسفلت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا، ووحدتين اخريين بطاقة 900 الف و38 الف طن سنويا لشركة 'سيه فام' للمشتقات النفطية .
واشار كرباسيان الي ان الصادرات من المحاور الأساسية في الحكومة الحالية، وقال ان الوحدات الانتاجية لمادة الأسفلت ستصدر منتجاتها الي خارج البلاد.
واضاف ان شركة 'سيه فام' للمشتقات النفطية، بدأت الانتاج في عام الاقتصاد المقاوم باستثمار الكفاءات والخبرات الايرانية الشابة وبرأس مال من قبل القطاع الخاص.
وقال ان 190 شخصا يعلمون بصورة مباشرة و800 شخص بصورة غير مباشرة في هذا المصنع.
وصرح كرباسيان وهو رئيس مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) ان افتتاح المرحلة الأولي لمصنع 'فولاد صبا' للصلب بطاقة انتاج 1.5 مليون طن من الحديد الاسفنجي من المشاريع الاخري التي دشنت خلال زيارة الرئيس روحاني الي محافظة هرمزكان.
كما اشار الي بدء العمليات التنفيذية لمشروع انشاء البنية التحتية لمنطقة بارسيان الخاصة في غرب هرمزكان بتعاون وترخيص من مؤسسة حماية البيئة وباستثمار 170 مليون يورو.
وقال ان المنطقة المحيطة بهذا الميناء تبلغ مساحتها 10 الاف هكتار، ونظرا لقربها من ميناء عسلويه والغاز، فان اربعة مستثمرين حصلوا علي الاراضي لبناء مصنع للبتروكيماويات لذا يتوقع توفير أكثر من 30 الف فرصة عمل بعد انشاء هذا الميناء في غضون خمس سنوات وان يصبح من المناطق التنموية المهمة في البلاد.
واضاف كرباسيان ان المرحلة الأولي لبناء مدينة الصناعات البحرية برأس مال قدره 800 مليار دولار وعلي مساحة 220 هكتار من المشاريع الاخري التي انطلقت عملياتها التنفيذية في محافظة هرمزكان بحضور الرئيس روحاني .
يذكر ان الرئيس روحاني يزور محافظة هرمزكان حاليا لافتتاح 15 مشروعا مهما بقيمة اكثر من 40 الف مليار ريال (الدولار يعادل نحو 37000 ريال)، من ضمنها مصنع 'فولاد صبا' للصلب والمرحلة الجديدة لميناء 'الشهيد رجائي' ومصفي 'غوزين قشم' للغاز وزيادة انتاج البنزين في مصفي النفط في بندرعباس، وبدء العمليات التنفيذية لـ 15 مشروعا اخر باعتمادات تقدر باكثر من 2 الف مليار ريال.
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افتتاح مشاريع صناعية

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إفتتاح وبدء العمليات التنفيذية لـ6 مشاريع صناعية في هرمزكان

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