وزير الصحة: الاتفاقيات الموقعة مع بلجيكا تمهد الارضية امام تطوير العلاقات الاقتصادية

بروكسل/ 1 آذار/ مارس/ ارنا - قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الدكتور حسن قاضي زاده هاشمي، ان الاتفاقيات الموقعة بين الشركات الايرانية والبلجيكية تمهد الارضية امام تطوير العلاقات الاقتصادية، ويجب ان نترقب نتائج المزيد من المفاوضات بين القطاعات الخاصة في البلدين.

وعلي هامش حفل توقيع مذكرات التفاهم بين الشركات الايرانية والبلجيكية في بروكسل أمس الاربعاء، صرح الدكتور قاضي زاده هاشمي لمراسل ارنا، بان هذه الاتفاقيات ابرمت بين الشركات الايرانية والبلجيكية وجزء منها يرتبط بقطاع تقنية المعلومات ووقعها مساعد وزير الصحة.
وأوضح بان هذه الاتفاقيات ستمهد لتنمية العلاقات الاقتصادية وقال : لحسن الحظ ان بلجيكا من الدول التي ترتبط بعلاقات طيبة مع ايران وهناك تعاون جيد جدا بين البلدين .
وأكد ان المحادثات التي ستجري بين القطاعين الخاص الايراني والبلجيكي ستكون مثمرة لتستفيد ايران من علوم وخبرات وتقنيات الاصدقاء البلجيك، وايضا الطرف البلجيكي سيستفيد من القدرات والكفاءات الايرانية، والشركات الايرانية المبدعة والفعالة .
وردا علي سؤال حول دور الاتفاق النووي في تنمية التعاون مع دول العالم قال وزير الصحة : ان ايران التي تعهدت بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تتوقع من الطرف الاخر حل المشاكل المصرفية.
واضاف الدكتور هاشمي اننا نتوقع ايضا من البنوك الخاصة في بلجيكا ان تدعم الشركات المتعاونة مع ايران وازالة القيود امام التبادل المالي .
وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي كان قد التقي أمس الاربعاء وزير الرخاء والصحة العامة البلجيكي وأكد علي ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الاتحاد الاوروبي ورفع القيود امام نشاطات الشركات الاوروبية والبلجيكية في ايران.
وفي الملتقي التجاري للعاملين بالقطاع الخاص في مجال الصحة والسلامة في ايران وبلجيكا ، وقعت الشركات الايرانية والبلجيكية، اتفاقيات في مجال تقنية المعلومات والاجهزة الطبية بمافيها الاجهزة المتطورة في مجال آلات التخدير المتطورة وايضا في مجال مراقبة الامراض غير السارية .
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وزير الصحة: الاتفاقيات الموقعة مع بلجيكا تمهد الارضية امام تطوير العلاقات الاقتصادية

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