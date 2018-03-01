طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

طهران / 1 اذار /مارس /ارنا-
انطلقت الاربعاء من مطار مسقط الدولي أول رحلة لشركة طيران 'السلام' / أول طيران اقتصادي في سلطنة عمان/ إلي مدينة شيراز الإيرانية نظرا للطلب المتزايد من قبل الزبائن علي هذه الوجهة.

واوردت وكالة الانباء العمانية ان الدكتور أنور بن محمد الرواس نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران السلام اوضح أن الشركة تدرك أهمية الوجهات السياحية والعلاجية كشيراز ، مبينا أن مدينة شيراز الإيرانية اشتهرت بالسياحة العلاجية خصوصا في مجال العيون لذا زاد الطلب عليها من قبل الزبائن.
وأضاف أن تدشين هذا الخط من شأنه توثيق مجالات التعاون بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خصوصا في المجال التجاري وازدياد عدد السياح
بين البلدين الصديقين.
من جانبه أوضح الكابتن محمد أحمد المدير التنفيذي لطيران السلام أن تدشين خط مسقط - شيراز- مسقط إضافة جديدة لطيران السلام جاءت استجابة لطلب الزبائن ؛ لأنها تعتبر وجهة علاجية وسياحية بالإضافة إلي وجود جالية إيرانية من شيراز تقيم في مسقط.
وأضاف أن طيران السلام يخطط لوجهات أخري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي طهران ومشهد.
جديرٌ بالذكر أن طيران السلام سيقوم بتسيير رحلتين أسبوعيتين إلي مدينة شيراز يومي الأحد والأربعاء، وبإضافة شيراز كوجهة جديدة، فقد اتسعت شبكة طيران
السلام لتشمل 9 وجهات اخري تتضمن مسقط، وصلالة، وصحار، ودبي، والدوحة، وجدة، وكراتشي، وسيالكوت و ملتان.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

طيران "السلام" العماني

شيراز

رحلة جوية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

طيران

معظم المشاهدات

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

بعد وصوله الي صوفيا

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

قاسمی یعلق علي نبأ تزوید طائرة وزیر الخارجیة بالوقود فی موینیخ

قاسمی یعلق علي نبأ تزوید طائرة وزیر الخارجیة بالوقود فی موینیخ

نائب عراقي : تنظيم داعش صناعة صهيو-اميركية

نائب عراقي : تنظيم داعش صناعة صهيو-اميركية

أحدث الأخبار

صادرات محافظة خراسان الرضوية من السلع غير النفطية بلغت 1.7 مليار دولار

صادرات محافظة خراسان الرضوية من السلع غير النفطية بلغت 1.7 مليار دولار

طيران `السلام` العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

ظريف يبحث مع وزير العمل الكرواتي بشان تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

ظريف يبحث مع وزير العمل الكرواتي بشان تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

ايران في المركز الخامس ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية

ايران في المركز الخامس ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية

موضوعات مرتبط