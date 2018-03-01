ظريف يبحث مع وزير العمل الكرواتي بشان تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

واشار الجانبان في هذا اللقاء الي العلاقات المتنامية بين البلدين، واكدا علي تطوير التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والصناعة والتدريب الفني والمهني وكذلك التعاون المصرفي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الي زغرب مساء الاربعاء قادما من صوفيا في اطار جولة علي عدد من دول البلقان بداها من صربيا ومن ثم بلغاريا وكرواتيا واخيرا البوسنة والهرسك.

وفي صربيا وبلغاريا التقي الوزير ظريف كبار المسؤولين فيهما للبحث في الارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الجولة وفد سياسي رفيع اضافة الي وفد اقتصادي يضم مندوبين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية وخالقي فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

انتهي ** 2342

