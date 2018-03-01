ايران في المركز الخامس ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية

طهران / 1 اذار / مارس /ارنا-
حل المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية في المركز الخامس ببطولة اسيا بحصوله علي 129 نقطة من 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، فيما توجت الدولة المنظمة قرغيزيا بالبطولة.

وفي هذه البطولة التي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء في العاصمة القرغيزية بيشكك، حصد الذهب لايران كل من حسين نوري (87 كغم) ومصطفي صالحي زادة (97 كغم) وبهنام مهدي زادة (130 كغم).
فيما احرز الفضية لايران بهنام مهدي زادة (72 كغم) وحل شيرزاد بهشتي في المركز الخامس (60 كغم).
وخرج من المنافسات المصارعون الايرانيون الخمسة الاخرون وهم؛ رضا خدري (55 كغم) وكرامت عبدولي (63 كغم) ومحمد الماسي (67 كغم) ومجيد خليلي (72 كغم) ويوسف قادريان (82 كغم).
وكانت ايران قد حلت في مركز الوصافة في النسخة السابقة للبطولة.
وجاء ترتيب المنتخبات من الاول حتي الخامس كالتالي: 1- قرغيزيا 157 نقطة 2- كازاخستان 156 نطقة 3- اوزبكستان 148 نقطة 4- اليابان 141 نقطة 5- ايران 129 نقطة.
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ايران في المركز الخامس ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية

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