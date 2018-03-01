الرئيس روحاني: مشاريع البيوت الزجاجية في البلاد تضاعفت

بندرعباس / 1 اذار /مارس /ارنا-
اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني بان تنفيذ مشاريع البيوت الزجاجية في البلاد قد تضاعف تقريبا منذ بدء مهام حكومة التدبير والامل (السابقة والحالية).

وفي تصريح له مساء الاربعاء بمدينة بندرعباس خلال مراسم الافتتاح المتزامن لمشاريع انمائية في محافظة هرمزكان جنوب ايران اعتبر تدشين 49 هكتارا من مشاريع البيوت الزجاجية في محافظة هرمزكان رقما كبيرا واضاف، ان حجم مشاريع البيوت الزجاجية في محافظة هرمزكان ارتفع اليوم الي 205 هكتارات مما يعد خطوة مهمة جدا.
يذكر ان الرئيس روحاني يزور محافظة هرمزكان حاليا لافتتاح 15 مشروعا مهما بقيمة اكثر من 40 الف مليار ريال (الدولار يعادل نحو 37000 ريال)، من ضمنها مصنع 'فولاد صبا' للصلب والمرحلة الجديدة لميناء 'الشهيد رجائي' ومصفي 'غوزين قشم' للغاز وزيادة انتاج البنزين في مصفي النفط في بندرعباس، وبدء العمليات التنفيذية لـ 15 مشروعا اخر باعتمادات تقدر باكثر من 2 الف مليار ريال.
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اقتصاد

روحاني

بيوت زجاجية

هرمزكان

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الرئيس روحاني: مشاريع البيوت الزجاجية في البلاد تضاعفت

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