مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

اصفهان / 1 اذار / مارس / ارنا-
بحضور قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري اجريت مناورة من قبل القاعدة الرابعة لطيران الجيش في منطقة اصفهان وسط ايران.

وقال العميد حيدري في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' علي هامش المناورة التي جرت امس الاربعاء، انه تم اليوم تفقد احدث قدرات خبرات الوحدات القتالية لطيران الجيش والتكنولوجيا التي اكتسبت امكانية التنفيذ.
واضاف، اننا اليوم وبفضل المفكرين والنخب والضباط والمراتب في القاعدة الرابعة لطيران الجيش قد توصلنا الي منجزات ممتازة في مجال زيادة مدي صواريخ طيران الجيش والتحليق الليلي والرؤية الليلية والملاحة الجوية الالكترونية وتصنيع قطع الغيار الجديدة.
واكد بان خبراء طيران الجيش تمكنوا بابداعاتهم من تحديث المروحيات بحيث ان اجراءات الحظر لم ولن تؤثر اطلاقا علي حركة صنع قطع الغيار لها.
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العميد كيومرث حيدري

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مناورة للقاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان وسط ايران

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