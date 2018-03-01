برعایة رئیس الجمهوریة :

تدشین مشروع تعزیز الطاقة الانتاجیة للبنزین فی مصفي بندرعباس

طهران / 28 شباط /فبرایر / ارنا – رعي رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی الیوم الاربعاء مراسم تدشین مشروع زیادة الطاقة الانتاجیة للبنزین فی مصفي بندرعباس بمحافظة هرمزكان (جنوب)، وذلك بمشاركة وزیر النفط بیجن زنكة، الي جانب عدد من مسؤولی البلاد.

وقال المدیر التنفیذی للشركة الوطنیة لتصفیة النفط فی مدینة بندر عباس 'هاشم نامور'، أن اجمالی النفقات التی صرفت لانجاز هذا المشروع بلغت نحو 600 ملیون یورو.
وتابع نامور فی كلمة له بالمناسبة، ان مشروع تعزیز الطاقة الانتاجیة للبنزین فی مصفي بندر عباس اسهم فی توفیر 602 فرصة عمل مباشرة؛ مضیفا ان من اهم اهداف تنفیذ هذا المشروع یكمن فی بلوغ حجم الـ 12 ملیون لتر یومیا فی انتاج البنزین بجودة 'یورو 4'.
یذكر ان الطاقة الانتاجیة لدي شركة تصفیة النفط فی بندرعباس تبلغ 350 الف برمیل من النفط الخام الثقیل والمكثفات الغازیة یومیا؛ بما یشكّل 18 بالمئة من اجمالی حجم انتاج الطاقة فی البلاد.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

برعایة رئیس الجهوریة

تعزیز الطاقة الانتاجیة

مصفى بندر عباس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تدشین مشروع تعزیز الطاقة الانتاجیة للبنزین فی مصفي بندرعباس

معظم المشاهدات

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

بعد وصوله الي صوفيا

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

قاسمی یعلق علي نبأ تزوید طائرة وزیر الخارجیة بالوقود فی موینیخ

قاسمی یعلق علي نبأ تزوید طائرة وزیر الخارجیة بالوقود فی موینیخ

نائب عراقي : تنظيم داعش صناعة صهيو-اميركية

نائب عراقي : تنظيم داعش صناعة صهيو-اميركية

أحدث الأخبار

صادرات محافظة خراسان الرضوية من السلع غير النفطية بلغت 1.7 مليار دولار

صادرات محافظة خراسان الرضوية من السلع غير النفطية بلغت 1.7 مليار دولار

طيران `السلام` العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلي مدينة شيراز الإيرانية

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

ظريف يبحث مع وزير العمل الكرواتي بشان تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

ظريف يبحث مع وزير العمل الكرواتي بشان تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

ايران في المركز الخامس ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية

ايران في المركز الخامس ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية

موضوعات مرتبط