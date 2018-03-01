تدشین مشروع تعزیز الطاقة الانتاجیة للبنزین فی مصفي بندرعباس

وقال المدیر التنفیذی للشركة الوطنیة لتصفیة النفط فی مدینة بندر عباس 'هاشم نامور'، أن اجمالی النفقات التی صرفت لانجاز هذا المشروع بلغت نحو 600 ملیون یورو.

وتابع نامور فی كلمة له بالمناسبة، ان مشروع تعزیز الطاقة الانتاجیة للبنزین فی مصفي بندر عباس اسهم فی توفیر 602 فرصة عمل مباشرة؛ مضیفا ان من اهم اهداف تنفیذ هذا المشروع یكمن فی بلوغ حجم الـ 12 ملیون لتر یومیا فی انتاج البنزین بجودة 'یورو 4'.

یذكر ان الطاقة الانتاجیة لدي شركة تصفیة النفط فی بندرعباس تبلغ 350 الف برمیل من النفط الخام الثقیل والمكثفات الغازیة یومیا؛ بما یشكّل 18 بالمئة من اجمالی حجم انتاج الطاقة فی البلاد.

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