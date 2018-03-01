ظريف: سرعان ما سنشهد المزيد من الازدهار في العلاقات بين طهران وصوفيا

طهران/28 شباط/فبراير/إرنا- إلتقي وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' مع رئيسة البرلمان البلغاري 'ثوتا كارايانتشوا' وبحث معها المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وأشارت رئيسة البرلمان البلغاري اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الي العلاقات العريقة بين بلغاريا وإيران داعمة تطوير العلاقات بين البلدين في شتي المجالات.
كما أكدت علي ضرورة تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين داعية رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني' لزيارة بلغاريا.
واعتبرت رئيسة البرلمان البلغاري تولي هذا البلد مهام رئاسة الإتحاد الأوروبي للدورة الحالية، فرصة ملائمة لتعزيز العلاقات بين إيران وهذا الإتحاد.
من جانبه، أبلغ ظريف خلال اللقاء التحيات الحارة لرئيس مجلس الشوري الإسلامي الي رئيسة البرلمان البلغاري وأشاد بدعم برلمان هذا البلد لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما أشار ظريف الي الإتفاقات المبرمة مع المسؤولين البلغاريين الرفيعين خلال هذه الزيارة معربا عن سروره حيال تنامي العلاقات الثنائية للبلدين في مسارها الصحيح متمنيا إزدهار هذه العلاقات في المستقبل القريب أكثر فأكثر.
ومن الجانب الآخر، قدم رئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلغارية-الإيرانية الذي كان يحضر اللقاء، تقريرا عن الإجراءات المتخذة من قبل هذه الجمعية في منحي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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سياسي

محمد جواد ظريف

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ظريف: سرعان ما سنشهد المزيد من الازدهار في العلاقات بين طهران وصوفيا

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