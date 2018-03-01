قاسمی یعلق علي نبأ تزوید طائرة وزیر الخارجیة بالوقود فی موینیخ

واوضح قاسمی : ان السید ظریف قام بزیارة قصیرة الي میونیخ وذلك نظرا للقیود الزمیة التی واجهها الوفد الایرانی فی سیاق زیارته لموسكو؛ وعلیه فقد تعرضت الشركات المزودة للوقود والمتواجدة فی مطار میونیخ لنوع من التلكّؤ والشكوك غیر الارادیة، وبالتالی فقد تم عبر المتابعات وتنسیق وزارة الخارجیة الالمانیة ایصال الوقود الي طائرة الوفد الایرانی للحؤول دون وقوع ای مشكلة فی زیارة الدكتور ظریف الي روسیا والمشاركة فی مؤتمر 'فالدای'.

وفی الختام اكّد المتحدث باسم وزارة الخارجیة ان جمیع الرحلات الجویة الایرانیة المتجهة الي خارج البلاد وبما فیها البلدان الاوروبیة تتم بصورة یومیة ومن دون مواجهة ای مشكلة.

وكان وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف والوفد المرافق قد زار مدینة میونیخ الالمانیة، یوم الاحد 18فبرایر الحالی، للمشاركة فی 'مؤتمر میونیخ الامنی' الرابع والخمسین، وغادرها عصر ذلك الیوم متجها الي موسكو للمشاركة فی مؤتمر فالدای الدولی.

انتهي ** ح ع

