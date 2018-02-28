روحاني: ميناء الشهيد رجائي ميناء ستراتيجي

بندرعباس/28 شباط/فبراير/إرنا- قال رئيس الجمهورية حجة الإسلام 'حسن روحاني' في اشارة الي الدور الهام لميناء الشهيد رجائي في الإقتصاد الإيراني قال، 'ان هذا الميناء ميناء هام وستراتيجي يلعب دورا وطنيا في البلاد'.

وأضاف روحاني مساء اليوم الأربعاء بعد إصداره أمر بدء العمليات التنفيذية للمرحلة الثالثة لميناء الشهيد رجائي في هرمزغان (جنوب)، ان هذا المشروع سيحول ميناء الشهيد رجائي الذي يعد ميناء ستراتيجيا لإيران الإسلامية الي مركز كبير للنقل وترانزيت السلع الي الدول التي تقع شمالي وشرقي إيران.
وأكد روحاني علي ضرورة توظيف كفاءات القطاع الخاص في تمشية الأمور وإزالة العوائق الموجودة أمام الإستثمار التي يواجهها هذا القطاع.
وأردف، ان ميناء الشهيد رجائي هو البوابة الذهبية الذي يستوعب 53٪ من الصادرات والواردات و 70٪ من النقل، ويتم من هذا الميناء ترانزيت وتفريغ وشحن حوالي 85٪ من السلع المحملة بالحاويات من جميع أنحاء موانئ البلاد.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

حسن روحاني

ميناء الشهيد رجائي

هرمزغان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني: ميناء الشهيد رجائي ميناء ستراتيجي

معظم المشاهدات

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

العراق لايحتاج الي قوات وقواعد اميركية بعد انتهاء المعركة مع داعش

لجنة الامن البرلمانية العراقية:

العراق لايحتاج الي قوات وقواعد اميركية بعد انتهاء المعركة مع داعش

روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

خلال لقائه حشدا من الايرانيين المقيمين في صربيا

ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

بعد وصوله الي صوفيا

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

أحدث الأخبار

مراسم التبجيل باللواء سليماني

مراسم التبجيل باللواء سليماني

مراسم التبجيل باللواء سليماني

مراسم التبجيل باللواء سليماني

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يلقي کلمة أمام أهالي بندر عباس (جنوب)

الرئيس روحاني يلقي کلمة أمام أهالي بندر عباس (جنوب)

موضوعات مرتبط