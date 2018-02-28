روحاني: ميناء الشهيد رجائي ميناء ستراتيجي

وأضاف روحاني مساء اليوم الأربعاء بعد إصداره أمر بدء العمليات التنفيذية للمرحلة الثالثة لميناء الشهيد رجائي في هرمزغان (جنوب)، ان هذا المشروع سيحول ميناء الشهيد رجائي الذي يعد ميناء ستراتيجيا لإيران الإسلامية الي مركز كبير للنقل وترانزيت السلع الي الدول التي تقع شمالي وشرقي إيران.

وأكد روحاني علي ضرورة توظيف كفاءات القطاع الخاص في تمشية الأمور وإزالة العوائق الموجودة أمام الإستثمار التي يواجهها هذا القطاع.

وأردف، ان ميناء الشهيد رجائي هو البوابة الذهبية الذي يستوعب 53٪ من الصادرات والواردات و 70٪ من النقل، ويتم من هذا الميناء ترانزيت وتفريغ وشحن حوالي 85٪ من السلع المحملة بالحاويات من جميع أنحاء موانئ البلاد.

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