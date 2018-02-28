تشكيل مجلس شوري المذاهب، ضرورة ماسة للعالم الاسلامي

واضاف نبويان في كلمه القاها اليوم الاربعاء في ملتقي دور العلماء ورجال الدين في توطيد الوحدة بين الامة الاسلامية في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان 'غربي ايران' ان العلماء والمفكرين يمكن ان يشكلوا مثل هذا المجلس لتحديد التحريفات والخلافات وازالتها وذلك في ظل تعرفهم علي الاسلام بصورة دقيقة.

واكد علي ضرورة استخدام كافة الطاقات الهائلة الموجودة لدي العالم الاسلامي لازاله الخلافات وتعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية.

وصرح اننا نواجه اعداء مشتركين كما ان لدينا اواصر مشتركة حيث يجب ان نستخدم هذه الاواصر في سياق تحقيق مزيد من الوحدة والتوحد.

انتهي**2018 ** 1837

