تزامنا مع زیارة رئیس الجمهوریة لمحافظة هرمزكان؛

بدء عملیة تكمیل الوحدة الثالثة من مشروع تطویر مرفأ الشهید رجائی

بندر عباس/ 28 شباط /فبرایر/ ارنا – بدات الیوم الاربعاء وبالتزامن مع زیارة رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی الي محافظة هرمزكان، عملیة تكمیل الوحدة الثالثة من عملیات تطویر مشروع مرفأ الشهید رجائی لنقل حاویات الشحن.

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' عصر الیوم الاربعاء، قال مدیر عام الموانئ والملاحة البحریة فی محافظة هرمزكان 'الله مراد عفیفی'، ان عملیات انجاز المشروع تتم بواسطة استثمار بقیمة 8 الاف و600 ملیار ریال (سعر الدولار الواحد = 3700 تومان) وبتمویل مؤسسة الموانئ والملاحة البحریة فی محافظة هرمزكان.
واوضح المسؤول فی محافظة هرمزكان، ان تدشین هذا المشروع علي مدي الاعوام الـ 3 القادمة سیزید من طاقة استیعاب مرفأ الشهید رجائی بوصفه اكبر مرفأ لنقل حاویات الشحن فی البلاد، من 6 ملایین الي 8 ملایین حاویة.
وكان رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی وصل صباح الیوم الاربعاء الی محافظة هرمزكان مرافقا بعدد من الوزراء والمسؤولین، وذلك فی اطار زیاراته لمحافظات البلاد وبهدف تدشین عدد من المشاریع التنمویة والبنی التحتیة، واللقاء مع شخصیات علمیة وثقافیة فی هذه المحافظة الجنوبیة.
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زیارة رئیس الجمهوریة

تطویر مرفأ الشهيد رجائی

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بدء عملیة تكمیل الوحدة الثالثة من مشروع تطویر مرفأ الشهید رجائی

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