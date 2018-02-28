رئيس الجمهورية يرعي تدشين الوحدة الاولي من مصنع صبا الخليج الفارسي في هرمزكان

وقال المدير التنفيذي لمصنع صبا خليج الفارسي 'مرتضي يزدخواستي' في تصريح للصحفيين علي هامش مراسم الافتتاح، ان حجم انتاج الحديد الاسفنجي من نوع 'HBI' (الحديد الاسفنجي المقلوب علي الساخن ) في المصنع سيبلغ عقب تدشين الوحدة الاولي مليون واحد و 500 الف طن.

واوضح يزدخواستي ان ايران وفي ضوء انتاج الحديد الاسفنجي من نوع HBI لاول مرة في البلاد، سترتقي الي المركز الثالث اقليميا والثامن عالميا في مجال تصينع هذا المنتج.

وتابع القول انه بتدشين الوحدة الاولي من مصنع صبا الخليج الفارسي للصلب، سيرتفع حجم انتاج الفولاذ في محافظة هرمزكان من 3 ملايين و300 الف طن، الي 4 ملايين و800 الف طن سنويا.

وكان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني وصل صباح اليوم الاربعاء الي محافظة هرمزكان مرافقا بعدد من الوزراء وذلك في اطار زياراته لمحافظات البلاد وبهدف تدشين عدد من المشاريع التنموية والبني التحتية، واللقاء مع شخصيات علمية وثقافية في هذه المحافظة الجنوبية.

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