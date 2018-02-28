ولايتي: العلاقات بين ايران وسوريا تترسخ اكثر يوما بعد يوم

طهران/28شباط/فبراير- قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان علاقاتنا مع سوريا اخوية وفريدة من نوعها مضيفا ان هذه العلاقات تترسخ اكثر يوما بعد يوم.

واضاف ولايتي عصر اليوم الاربعاء خلال استقباله وزير الاوقاف السوري محمد عبدالستار السيد في طهران: اننا نامل بان تنتصر سوريا علي الاعداء والمعتدين الاجانب الذين دخلوا اراضيها من الخارج وهم يستهدفون حاليا الشعب والحكومة السورية موكدا ان الانتصار النهائي علي الابواب.
وصرح ان الحرب علي سوريا هي حرب دولية شاركت فيها نحو 80 دولة وانها تشكل اختبارا للحكومة والشعب السوري علي ان يقفوا في مواجهة حرب عالمية شنت ضدهم.
من جانبه قال الوزير السوري خلال اللقاء ان رسالة الوفد وعلماء بلاد الشام هي انهم يكنون احتراما بالغا للجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها المسلم منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الراحل.
واضاف : اننا اردنا بان نرسل هذه الرسالة وهي ان المقاومة الاسلامية الباسلة مازالت متواصلة.
وتابع وزير الاوقاف السوري ان سوريا تقف الي جانبكم وتتخذ خطوات هامه في اطار توطيد العلاقات وصمود واستقامة المقاومة الاسلامية.
وصرح ان العلاقات بين ايران وسوريا وطيدة في شتي المجالات العسكرية والاجتماعية والاقتصادية.
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ولايتي: العلاقات بين ايران وسوريا تترسخ اكثر يوما بعد يوم

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