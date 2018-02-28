النائب العام الايراني :

العدو يستخدم كافة الآليات لاستهداف امن البلاد

طهران / 28 شباط /فبراير/ ارنا – قال النائب العام الايراني 'حجة الاسلام محمد جعفر منتظري'، ان العدو يستخدم كافة الآليات بما فيها انشاء غرف الفكر، ومراكز لتواجد خبراء استخبارات صهاينة وامريكان وبريطانيين، لاستهداف الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح له اليوم من محافظة جلستان (شمال)، اكد حجة الاسلام منتظري، 'لن نسمح للعدو بان يحقق مآربه البغيضة ضد البلاد'؛ مضيفا ان الشعب الايراني اليقظ يدعم المسؤولين في سياق الدفاع عن امن الوطن.
ولفت النائب العام الايراني الي ان الجمهورية الاسلامية وضعت خططا وستراتيجيات مناسبة بهدف مواجهة كافة انواع المخططات الرامية الي المساس بالامن الداخلي.
وتطرق حجة الاسلام منتظري الي الاحداث الاخيرة في 'شارع باسداران' (شمال العاصمة طهران)، مصرحا انها نجمت عن مجموعة من المشاغبين؛ 'وقد حددنا انصار هؤلاء وسيتم اعلام الشعب بتفاصيل ذلك لاحقا'.
وحذر النائب العام الايراني من خطر تغلغل العدو في مكونات المجتمع؛ مشددا علي ضرورة تعزيز عمليات الرصد والاستشراف اكثر من ذي قبل حيال هذه التحركات التي ترمي الي اعاقة مسار الاقتصاد المقاوم والذي يؤكد علي اهميته سماحة قائد الثورة الاسلامية، كما اقدمت الحكومة علي تاسيس لجنة خاصة بهدف تنفيذ برامجه.
انتهي ** ح ع



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العدو يستخدم كافة الآليات لاستهداف امن البلاد

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