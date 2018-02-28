ظريف يلتقي وزير الإقتصاد البلغاري في صوفيا

وشكل التعاون المصرفي والممرات الترانزيتية وتشكيل لجنة مشتركة للطاقة، أهم محاور المباحثات بين هذين المسؤولين.

وكان ظريف قد غادر العاصمة الصربية بلغراد مساء أمس متجها الي بلغاريا وإفتتح برنامج عمله في صوفيا صباح اليوم الأربعاء بلقاء الرئيس البلغاري 'رومن رادف'.

وأشار رادف خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني الي الدور الهام لإيران في المنطقة معبرا عن تثمين ودعم بلغاريا لدور إيران في منطقة الشرق الأوسط الحساسة والمفعمة بالتوترات وجهودها في سبيل إحلال الإستقرار والسلام فيها.

كما التقي ظريف خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء البلغاري 'بويكو بوريسف' وبحث معه القضايا الإقليمية وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.

يذكر، ان ظريف سيغادر بعد هذا اللقاء الي كرواتيا والبوسنة خلال جولته الي أوروبا الشرقية وسيلتقي مع نظرائه ومسؤولين رفيعي المستوي في هذه الدول ايضا.

حضور محاضرة في مؤتمر مشترك مع رجال أعمال إيرانيين والاجتماع مع الإيرانيين المقيمين في هذه البلدان من خطط ظريف خلال هذه الجولة من السفر إلي أوروبا الشرقية.

ويرافق ظريف خلال هذه الجولة وفد سياسي رفيع ووفد اقتصادي يضم عددا من المؤسسات والمبدعين في مجال توفير فرص العمل الإقتصادية من القطاعات الخاصة والحكومية.

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