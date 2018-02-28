في مقصده الثاني خلال جولته الي أوروبا الشرقية؛

ظريف يلتقي وزير الإقتصاد البلغاري في صوفيا

طهران/28 شباط/فبراير/إرنا- التقي وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' اليوم الأربعاء وزير الإقتصاد البلغاري 'ميل كارانيكولوف' وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين طهران وصوفيا.

وشكل التعاون المصرفي والممرات الترانزيتية وتشكيل لجنة مشتركة للطاقة، أهم محاور المباحثات بين هذين المسؤولين.
وكان ظريف قد غادر العاصمة الصربية بلغراد مساء أمس متجها الي بلغاريا وإفتتح برنامج عمله في صوفيا صباح اليوم الأربعاء بلقاء الرئيس البلغاري 'رومن رادف'.
وأشار رادف خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني الي الدور الهام لإيران في المنطقة معبرا عن تثمين ودعم بلغاريا لدور إيران في منطقة الشرق الأوسط الحساسة والمفعمة بالتوترات وجهودها في سبيل إحلال الإستقرار والسلام فيها.
كما التقي ظريف خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء البلغاري 'بويكو بوريسف' وبحث معه القضايا الإقليمية وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.
يذكر، ان ظريف سيغادر بعد هذا اللقاء الي كرواتيا والبوسنة خلال جولته الي أوروبا الشرقية وسيلتقي مع نظرائه ومسؤولين رفيعي المستوي في هذه الدول ايضا.
حضور محاضرة في مؤتمر مشترك مع رجال أعمال إيرانيين والاجتماع مع الإيرانيين المقيمين في هذه البلدان من خطط ظريف خلال هذه الجولة من السفر إلي أوروبا الشرقية.
ويرافق ظريف خلال هذه الجولة وفد سياسي رفيع ووفد اقتصادي يضم عددا من المؤسسات والمبدعين في مجال توفير فرص العمل الإقتصادية من القطاعات الخاصة والحكومية.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

محمد جواد ظريف

أوروبا الشرقية

صوفيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف يلتقي وزير الإقتصاد البلغاري في صوفيا

معظم المشاهدات

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

روحانی : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعیة

العراق لايحتاج الي قوات وقواعد اميركية بعد انتهاء المعركة مع داعش

لجنة الامن البرلمانية العراقية:

العراق لايحتاج الي قوات وقواعد اميركية بعد انتهاء المعركة مع داعش

روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

خلال لقائه حشدا من الايرانيين المقيمين في صربيا

ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

بعد وصوله الي صوفيا

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

أحدث الأخبار

مراسم التبجيل باللواء سليماني

مراسم التبجيل باللواء سليماني

مراسم التبجيل باللواء سليماني

مراسم التبجيل باللواء سليماني

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يزور بندر عباس

الرئيس روحاني يلقي کلمة أمام أهالي بندر عباس (جنوب)

الرئيس روحاني يلقي کلمة أمام أهالي بندر عباس (جنوب)

موضوعات مرتبط