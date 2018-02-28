وزير الصحة : ايران تزخر بالطاقات الاستثمارية في المجالات الطبية

بروكسل / 28 شباط /فبراير/ ارنا – اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي 'سيد حسن قاضي زادة هاشمي' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك طاقات كبيرة في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية لتطوير البني التحتية والسلامة في البلاد وبقيمة تبلغ 25 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصحة الايراني بملتقي مشترك لاصحاب القطاع الخاص في ايران و ولاية فلامندر البلجيكية والذي عقد اليوم الاربعاء في بروكسل؛ حيث بحث المشاركون فرص استقطاب الاستثمارات الاجنبية بهدف تطوير البني التحتية في المجالات الصحية والسلامة داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد قاضي زادة هاشمي اهمية تطوير العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي في مجالات السلامة، ورؤية وزارة الصحة لتعزيز الارباح وفرص النشاطات لاصحاب القطاع الخاص في هذا المجال؛ معلنا استعداد وزارة الصحة الايرانية التام لاستقبال الاستثمارات الاجنبية تعزيزا للبني التحتية الصحية والعلاجية في البلاد.
ونوّه وزير الصحة الايراني الي انه منذ استضافة الجمهورية الاسلامية للملتقي الدولي الاول للسلامة في مايو 2016، فقد بادرت الشركات الصينية والايطالية والكورية (الجنوبية) والنمساوية الي اجراءات واسعة النطاق وعبر خطوط ائتمان بقمية 3 مليارات دولار، بهدف انشاء مستشفيات بطاقة استيعابية تسع لـ 11 الف سرير.
وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق قاضي زادة هاشمي الي العلاقات بين ايران وبلجيكا؛ مبينا ان العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والتي تعاقبت عليها زيارتا رئيس الوزراء و وزير الشؤون الخارجية البلجيكيين خلال الاشهر الاولي من توقيع الاتفاق.
وحول الوضع الصحي والعلاجي في ايران، قال ان الجمهورية الاسلامية تحتل المرتبة الـ 16 عالميا في المجالات البحوثية؛ كما ان التعليم الطبي والخدمات العلاجية يتّبع نظاما موحدا في ايران وتنتشر في انحاء البلاد 66 جامعة للعلوم الطبية، فضلا عن 250 الف طالب في العلوم الطبية لدي الجامعات الخاصة والحكومية، وان 96 بالمئة من الادوية، و50 بالمئة من المواد الخام ذات الصلة، و30 بالمئة من المعدات الطبية تصنع محليا، وهناك 700 الف شركة قائمة علي المعرفة تنشط في مختلف المجالات الخاصة بالسلامة في ايران.
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وزير الصحة : ايران تزخر بالطاقات الاستثمارية في المجالات الطبية

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