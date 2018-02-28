ظريف: حجم التبادل التجاري بين إيران وبلغاريا يمكن زيادته الي أكثر من مليار دولار

وقال ظريف اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس الوزراء البلغاري 'بويكو بوريسوف' ضمن إبلاغه أحر التحيات من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري' قال ، 'ان دور بلغاريا كدولة صديقة والرئيس التنفيذي للاتحاد الاوروبي هام بالنسبة لنا'.

كما رحب بالسياسة المتزنة لبلغاريا في علاقاتها مع كافة دول الجوار قائلا، 'اننا نعتبر بلغاريا بوابة لدخولنا الي أوروبا'.

واعتبر ظريف احدي المشاكل التي تعترض البلدين هي النقل والعلاقات المصرفية قائلا، 'اننا بحاجة لتحديد مسار مصرفي آمن عبر التوافق بين المصرفين المركزيين للبلدين'.

كما اقترح وزير الخارجية إنشاء صندوق مشترك لدعم القطاعات الخاصة للبلدين ورحب بالنهوض بحجم رحلات الرعايا الإيرانيين والبلغاريين وتطوير السياحة بين البلدين.

وفي معرض إشارته الي اللجنة الترانزيتية متعددة الأطراف مع بلغاريا، اقترح تشكيل لجنة مشتركة للطاقة بين البلدين.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء البلغاري 'بويكو بوريسوف' بوزير الخارجية محمد جواد ظريف واعتبر زيارته الي إيران 'زيارة ناجحة' مشيرا الي الإتفاقات الجيدة التي أبرمت خلال هذه الزيارة.

كما اشار الي مختلف المجالات المتوفرة للتعاون بين البلدين، داعيا الي تعزيز التعاون بين الشركات الايرانية والبلغارية.

واعتبر رئيس الوزراء البلغاري الشركات البلغارية في مجالات البناء وإنتاج السيارات والصيدلة ومترو الانفاق والطرق السريعة وبناء الأنفاق والجسور وسكك الحديد وغيرها الأفضل في أوروبا وأعلن استعداد هذه الشركات للتعاون مع إيران.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا الاقليمية وضرورة مواجهة الارهاب والتطرف في المنطقة والعالم.

يذكر، ان وزير الخارجية الايراني اجتمع قبل هذا اللقاء مع الرئيس البلغاري.

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