إبرام عقد بين شركة ايدرو الايرانية و شركة اشتدلر السويسرية لصناعة قطارات الأنفاق

وأفاد مراسل إرنا بأنّ المبلغ التقريبي لهذا العقد بلغ مليارا و100 مليون يورو بتمويل مصرف سويسري يخدم الأهداف الطويلة الأمد لسياسة الاقتصاد المقاوم وبمحورية الإنتاج المحلي.

ومن خصائص هذا العقد نقل المهارات الفنية المطابقة لشروط نقل التقنيات الاوروبية وتوفير الخدمة الانتاجية وخدمة الصيانة لشتي أصناف القاطرات والعربات السككية الايرانية والشرق أوسطية بتعاون مشترك ايراني سويسري وستتولي شركة اشتدلر مهمة استشارية في تسويق وبيع المنتجات داخل السوق الايرانية وعلي مستوي الشرق الأوسط وستحظي هذه القطارات بأحدث تقنية اوروبية.

إنتهي** ع ج**2344

