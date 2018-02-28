إبرام عقد بين شركة ايدرو الايرانية و شركة اشتدلر السويسرية لصناعة قطارات الأنفاق

طهران/ 28 شباط/فبراير- إرنا- تم التوقيع علي عقد تعاون بين شركة ايدرو الايرانية و شركة اشتدلر السويسرية لانتاج 960 قطاراً للانفاق لتسييرها بين طهران ومدينة كرج (غرب العاصمة) بهدف خلق فرص عمل ونقل المهارات الفنية.

وأفاد مراسل إرنا بأنّ المبلغ التقريبي لهذا العقد بلغ مليارا و100 مليون يورو بتمويل مصرف سويسري يخدم الأهداف الطويلة الأمد لسياسة الاقتصاد المقاوم وبمحورية الإنتاج المحلي.
ومن خصائص هذا العقد نقل المهارات الفنية المطابقة لشروط نقل التقنيات الاوروبية وتوفير الخدمة الانتاجية وخدمة الصيانة لشتي أصناف القاطرات والعربات السككية الايرانية والشرق أوسطية بتعاون مشترك ايراني سويسري وستتولي شركة اشتدلر مهمة استشارية في تسويق وبيع المنتجات داخل السوق الايرانية وعلي مستوي الشرق الأوسط وستحظي هذه القطارات بأحدث تقنية اوروبية.
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اقتصاد

ابرام عقد لانتاج قطارات

ايران و وسويسرا

شركة ايدرو وشركة اشتدلر

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إبرام عقد بين شركة ايدرو الايرانية و شركة اشتدلر السويسرية لصناعة قطارات الأنفاق

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