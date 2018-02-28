ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

وفی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' كتب ظریف، مساء الثلاثا، ان محاولات امیركا وبریطانیا العبثیة فی مجلس الامن للتغطیة علي 3 اعوام من ضلوعهما فی جرائم الحرب التی ترتكبها السعودیة والامارات فی الیمن، قد فشلت.

واضاف، ان ایران ومنذ الایام الاولي لاندلاع الازمة قد عرضت مقترحها لوقف اطلاق النار وتقدیم المساعدات الانسانیة والحوار وتشكیل حكومة شاملة.

وتابع وزیر الخارجیة الایرانی، ان هذا المشروع الذی لیس وهما لانتصار عسكری او توجیه اتهام، مازال السبیل الوحید للحل.

وكانت روسیا قد استخدمت الفیتو یوم الاثنین ضد مشروع قرار فی مجلس الامن الدولی تبنته بریطانیا ودعمته امیركا وفرنسا بزعم ان ایران ترسل السلاح للیمن.

انتهي ** 2342

