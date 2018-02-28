بعد وصوله الي صوفيا

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

طهران / 28 شباط / فبراير /ارنا-
اشار وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' الي فشل الدول الغربية في المصادقة علي مشروع قرار ضد ايران، معتبرا ما شهده مجلس الامن مساء الاثنين بانها مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين مساء الثلاثاء عند وصول الي العاصمة البلغارية صوفيا، قال ظريف، حول اجتماع مجلس لامن الدولي مساء الاثنين: ان ما قامت به اميركا بالتعاون مع بعض الدول، مؤشر علي قمة الصلافة.
واضاف، ان هذه الاجراءات هي في الواقع محاولة للتغطية علي جرائم هم شركاء فيها.
واشار الي العدوان السعودي علي اليمن المستمر من نحو ثلاث سنوات وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني، معتبرا ان المعتدين وقعوا في مستنقع اوجدوه لانفسهم، وهم الان كالغريق الذي يتشبث بأي قشة لانقاذ نفسه.
ولفت وزير الخارجية الي ان ايران قدمت مبادرة لحل الازمة اليمنية تتكون من اربعة بنود بعد بدء العدوان السعودي علي اليمن، وتشمل وقفا فوريا لاطلاق النار وارسال المساعدات الانسانية واجراء الحوار اليمني – اليمني وتشكيل حكومة شاملة بامكانها اقامة علاقات حسنة مع دول الجوار.
واردف ظريف قائلا: ان هذه المبادرة طرحت قبل ثلاث سنوات، وحاليا وبعد مقتل آلاف الابرياء واحتمال اصابة مليون شخص بوباء الكوليرا وهذه المأساة الانسانية التي خلقتها السعودية وحلفائها وفي واقع الامر اميركا تسببت بها، فانه لا يوجد حل آخر سوي الحل السياسي الذي اقترحته ايران.
واضاف وزير الخارجية الايراني: شاهدنا الليلة الماضية مسرحية قبيحة لدعم العدوان شوهت سمعة مجلس الامن ودوره باعتباره أداة للامم المتحدة مسؤولا عن السلام والامن الدوليين حيث تحول الي أداة تدعم المعتدي وقتلة الاطفال.
واردف ظريف يقول: من الواضح أن هذه المسرحية لم تنجح، الا انها اضافت سابقة سيئة للغاية الي سجل مجلس الأمن، وتبعث علي الأسف.
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ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

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