رئيس وزراء ارمينيا:

العلاقات الاقتصادية مع ايران يجب ان ترتقي الي مستوي العلاقات السياسية

طهران / 28 شباط / فبراير /ارنا-
اكد رئيس الوزراء الارميني كارن كارابتيان ضرورة الرقي بالعلاقات الاقتصادية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية بما يوازي العلاقات السياسية الممتازة القائمة بينهما.

وخلال استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في يريفان الثلاثاء، اشار كارابتيان الي الانعقاد الناجح للاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وقال، ان العلاقات السياسية بين البلدين جيدة جدا وينبغي علينا ان نتمكن من الرقي بالعلاقات الاقتصادية الي المستوي المنشود ايضا.
من جانبه قال وزير الطاقة الايراني خلال اللقاء انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة علي العديد من المواضيع منها توقيع وثيقتين للتعاون الجمركي ومواصلة تنفيذ الخط الثالث لنقل الكهرباء بين البلدين وتسهيلات النقل الطرقي وتنمية السياحة، معربا عن امله بمتابعة تنفيذ هذه التوافقات بجدية من قبل الجانبين.
واعتبر اردكانيان مجالات اخري مثل الغاء الرسوم علي الشاحنات والحافلات بين البلدين وتدشين محطة مغري الكهرومائية والتعاون في مجال تنمية المناطق الحرة وانشاء واحات الصداقة، بانها تشكل امكانيات مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين.
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العلاقات الاقتصادية مع ايران يجب ان ترتقي الي مستوي العلاقات السياسية

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