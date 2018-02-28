العبادي: القوات الدولية لا تعمل الا بموافقة الحكومة ولاتوجد قواعد لقوات اجنبية في العراق

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي في بغداد، الثلاثاء، ان 'القوات الامنية تسيطر علي كامل الحدود العراقية السورية، ونعتمد الجهد الاستخباري في مطاردة بقايا داعش' .

واضاف ان 'القوات الدولية في العراق لا تعمل الا بموافقة الحكومة الاتحادية، ولا توجد اي قاعدة اجنبية علي الاراضي العراقية' .

واشار الي ان 'كركوك ستبقي مدينة للتعايش السلمي والحكومة حريصة علي امنها' .

ودعا العبادي مفوضية الانتخابات العراقية الي 'الالتزام بالحياد وعدم الاخلال بالعملية الانتخابية'، مشددا علي ان 'العمل جار علي اجراء انتخابات نزيهة في المناطق المحررة' .

وحذر العبادي من 'اجراء اي تنقلات في الوظائف واستغلالها لأغراض انتخابية'، نافيا 'وجود اتفاق علي تشكيل كتلة اكبر بعد الانتخابات' .

وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية في كردستان العراق قال العبادي ان 'الايرادات الكمركية في ازدياد بعد القضاء علي بعض منافذ الفساد، وان الحكومة حريصة علي وجود سلطة اتحادية علي المنافذ الحدودية'، لافتا الي ان 'الفرق التي ارسلتها بغداد الي كردستان لتدقيق اعداد الموظفين مستمرة بعملها وستصدر النتائج قريبا' .

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