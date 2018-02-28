ایران وارمینیا توقعان 4 وثائق للتعاون الاقتصادی والریاضی

وفی تصریح ادلت به لوكالة 'ارنا' قالت مدیرة العلاقات العامة بوزارة الطاقة الایرانیة صدیقة ببران، حول الوثائق الموقعة، ان احدي هذه الوثائق تتعلق باللجنة الاقتصادیة المشتركة ووثیقتان فی مجال التعاون الجمركی ووثیقة اخري فی مجال الریاضة.

واضاف ببران التی رافقت وزیر الطاقة رضا اردكانیان فی زیارته الي یریفان، ان وزیر الطاقة وقع الوثیقتین المتعلقتین باللجنة الاقتصادیة المشتركة والتعاون فی مجال الریاضة فیما وقع مدیر عام الجمارك الایرانیة وثیقتی التعاون الجمركی.

یذكر ان الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون المشتركة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة ارمینیا عقد فی یریفان یوم امس الثلاثاء حیث تراس الجانب الایرانی وزیر الطاقة رضا اردكانیان فیما تراس الجانب الارمینی وزیر الطاقة والمصادر الطبیعیة آشوت مانوكیان.

والتقي الوزیر اردكانیان خلال الزیارة یوم امس ایضا رئیس الوزراء الارمینی كارن كارابتیان.

انتهي ** 2342

