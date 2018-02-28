وزير الطاقة: تدشين الخط الثالث لنقل الكهرباء بين ايران وارمينيا نهاية 2019

وقال اردكانيان في تصريح له خلال لقائه وزير الطاقة والمصادر الطبيعية الارميني آشوت مانوكيان في يريفان الثلاثاء، ان ايران نشّطت 'كت سانير' (شركة الانتاج والتجارة في صناعة الكهرباء الايرانية) من اجل الاسراع في تنفيذ هذا المشروع.

واوضح بان ايران تهدف لايصال هذا الخط الي جورجيا وان المتوقع من الجانب الارميني بذل التعاون اللازم لحضور الشركات الايرانية في تنفيذ هذا المشروع.

من جانبه قال وزير الطاقة والمصادر الطبيعية الارميني خلال اللقاء، ان تنفيذ الخط الثالث لنقل الكهرباء عبر ممر 'شمال –جنوب' جري بعد اجراء مناقصة دولية فازت فيها شركات ايرانية ايضا اذ اننا نثق بجودة انشطتها.

يذكر ان الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون بين ايران وارمينيا قد بدا اعماله صباح اليوم الثلاثاء في باكو بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية الارميني آشوت مانوكيان.

انتهي ** 2342

