وزير الطاقة: تدشين الخط الثالث لنقل الكهرباء بين ايران وارمينيا نهاية 2019

طهران / 27 شباط / فبراير /ارنا-
اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان بانه تم اتخاذ اجرءات مناسبة لتنفيذ الخط الثالث لنقل الكهرباء بين ايران وارمينيا ليتم تدشينه قبل نهاية العام 2019 .

وقال اردكانيان في تصريح له خلال لقائه وزير الطاقة والمصادر الطبيعية الارميني آشوت مانوكيان في يريفان الثلاثاء، ان ايران نشّطت 'كت سانير' (شركة الانتاج والتجارة في صناعة الكهرباء الايرانية) من اجل الاسراع في تنفيذ هذا المشروع.
واوضح بان ايران تهدف لايصال هذا الخط الي جورجيا وان المتوقع من الجانب الارميني بذل التعاون اللازم لحضور الشركات الايرانية في تنفيذ هذا المشروع.
من جانبه قال وزير الطاقة والمصادر الطبيعية الارميني خلال اللقاء، ان تنفيذ الخط الثالث لنقل الكهرباء عبر ممر 'شمال –جنوب' جري بعد اجراء مناقصة دولية فازت فيها شركات ايرانية ايضا اذ اننا نثق بجودة انشطتها.
يذكر ان الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون بين ايران وارمينيا قد بدا اعماله صباح اليوم الثلاثاء في باكو بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية الارميني آشوت مانوكيان.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران وارمينيا

الخط الثالث لنقل الكهرباء

اردكانيان ومانوكيان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الطاقة: تدشين الخط الثالث لنقل الكهرباء بين ايران وارمينيا نهاية 2019

معظم المشاهدات

العراق لايحتاج الي قوات وقواعد اميركية بعد انتهاء المعركة مع داعش

لجنة الامن البرلمانية العراقية:

العراق لايحتاج الي قوات وقواعد اميركية بعد انتهاء المعركة مع داعش

ایران: مشكلة الیمن لا تحل عسكریا وبالقصف الجوی

ایران: مشكلة الیمن لا تحل عسكریا وبالقصف الجوی

ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

خلال لقائه حشدا من الايرانيين المقيمين في صربيا

ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

نوبخت: إیران لن تبقي فی الاتفاق النووی اذا لم تؤمن مصالحها الوطنیة

نوبخت: إیران لن تبقي فی الاتفاق النووی اذا لم تؤمن مصالحها الوطنیة

روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

أحدث الأخبار

ايران تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

في منافسات الاوزان الخمسة الاولي

ايران تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

ظریف: امیركا وبریطانیا فشلتا فی التغطیة علي ضلوعهما فی جرائم الحرب بالیمن

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

بعد وصوله الي صوفيا

ظريف: ما شهده مجلس الامن مسرحية قبيحة لدعم العدوان علي اليمن

العلاقات الاقتصادية مع ايران يجب ان ترتقي الي مستوي العلاقات السياسية

رئيس وزراء ارمينيا:

العلاقات الاقتصادية مع ايران يجب ان ترتقي الي مستوي العلاقات السياسية

العبادي: القوات الدولية لا تعمل الا بموافقة الحكومة ولاتوجد قواعد لقوات اجنبية في العراق

العبادي: القوات الدولية لا تعمل الا بموافقة الحكومة ولاتوجد قواعد لقوات اجنبية في العراق

موضوعات مرتبط