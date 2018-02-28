خبراء برلمانيون يدرسون مجالات التعاون مع الهند في قطاع الطاقة

وخلال هذا اللقاء الذي أجراه الوفد الإيراني مع رئيس لجنة الطاقة للبرلمان الهندي وعدد من أعضاءها، سلط أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية الضوء علي تطوير العلاقات بين البلدين وسبل توظيف الطاقات الهندية في مجال الطاقة بما فيها الطاقة الشمسية المتجددة والشركات المنشأة لهذه المحطات في إيران.

كما أكد الجانبان خلال هذا اللقاء علي ضرورة إنشاء مقاعد للدراسات المشتركة وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال هذه المباحثات دعا الوفد الإيراني مسؤولي لجنة الطاقة في البرلمان الهندي الي توفير المجالات اللازمة لمساهمة الشركات الهندية في مشاريع الإتصالات بما فيها في منطقة جابهار الحرة.

يذكر ان الهدف من إجراء هذه الزيارة التي تستغرق خمسة أيام، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية.

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